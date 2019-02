Leg og papirklip på Brønshøj Bibliotek

Der er fart og tempo over aktiviteterne, når Legefabrikken kommer forbi. Foto: Pressefoto.

Den kommende weekend byder Brønshøj Bibliotek på to sjove arrangementer for børn og deres voksne

Af Jan Løfberg

I weekenden har mange børn og voksne mulighed for at samles om fællesaktiviteter. Det kan være både inde og ude. Selv om vi med hastige skridt nærmer os foråret, så kan det være meget godt at have noget i baghånden, hvis vejret skulle drille for udendørsaktiviterne.

I den kommende weekend har Brønshøj Bibliotek to tilbud for børn og voksne, som er til sjov sammen:

Bibloleg – Peter Pan

På lørdag den 23. februar kommer Legefabrikken forbi biblioteket med et legekoncept, som tager udgangspunkt i børnebogsklassikeren om Peter Pan. Ønskeøen er børnenes magiske verden. Her kan alting ske. Og her bor Peter Pan. Tag med på en flyvetur med Wendy, John og Michael ud til enden af Mælkevejen for at opleve fantastiske eventyr med De glemte drenge, havfruerne, Tiger Lillys indianerstamme og Peters ærkefjende, den grusomme sørøver Kaptajn Klo. Løjerne styres af Balder Brøndsted og Dorte Riise fra Legefabrikken.

Bibloleg kombinerer børnebogsklassikere med fælles idrætslege. I en aktiv, legende og dialogisk fortælling stimuleres krop, hjerner og hjerter hos børn og voksne. Når legen vækker børnenes nysgerrighed efter mere, kan man låne bøgerne med hjem fra biblioteket bagefter.

Der er to aldersgrupper at vælge mellem. Kl. 10-11: Børn fra 1½-3 år med voksne og kl. 11-12: Børn fra 4-7 år med voksne.

Billet: 30 kr./20 kr. (2700 Familieklub) via bibliotekets hjemmeside.

Slip fantasien løs

Fem søndage i forårssæsonen rykker den lokale billedkunstner Susse Volander ind på biblioteket med spændende workshops, der lægger an til et spirende kreativt forår. Her kan man i to timer lave spændende collager, der kan hænge, stå eller pynte på en æske. Der er masser af seje materialer, og man kan bare slippe fantasien løs. Man kan selvfølgelig få sine fantastiske kreationer med hjem.

Første workshop foregår nu på søndag fra kl. 11.00-13.00 og de næste også på søndage 10. marts, 17. marts, 24. marts og 31. marts ligeledes kl. 11.00-13.00.

Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig, men børn under 7 år skal have en voksen med.