Legat til Team ABC Junior

Foto: Privat

Hvert år uddeles Thorkild Madsen Fondens legat som en belønning og opmuntring til den danske cykelungdom. Flere individuelle ryttere - som f. eks. Lasse Norman Hansen og Jakob Fuglsang - har gennem årene modtaget prisen, og derfor er ABC-lederne stolte over at kunne fortælle, at fondsbestyrelsens valg i år faldt på et stærkt sportsligt fællesskab, nemlig Team ABC Junior fra Husum. ABC retter en stor tak til Thorkild Madsen Fonden for at påskønne styrken ved fællesskabet.

Af Jan Løfberg