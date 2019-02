Lokalt flertal til rød blok

Valgaftenen blev også fejret på Christiansborg. Foto: Astrid Marie Rasmussen

Skolevalget på Brønshøj Skole og Husum Skole ville gøre Mette Frederiksen til statsminister

Af Erik Fisker

Statsminister Lars Løkke Rasmussen havde i januar udskrevet skolevalg for elever i 8.-10. klasse og mere end 850 skoler over hele landet havde tilmeldt elever, der efter et undervisningsforløb skulle gennem en autentisk valghandling med stemmebokse, valgurner, stemmesedler og valgkort. Selve valghandlingen fandt sted den 31. januar, og blandt de deltagende skoler var også Brønshøj Skole og Husum Skole. Der kunne stemmes på de politiske partier, der var opstillingsberettigede til folketingsvalg senest den 1. november sidste år.

Inden afstemningen havde eleverne mulighed for at deltage i debatarrangementer med ungdomspolitikere fra partierne. Bag Skolevalg står Folketingets Præsidium og Undervisningsministeriet, og formålet er blandt andet at styrke elevernes forståelse af og deltagelse i demokratiet.

Liberal Alliance størst på Brønshøj Skole

Mens der var flertal til rød blok i Brønshøj og Husum, var det modsatte tilfældet i hele landet. Her fik blå blok et lille flertal med 51,2% af de afgivne stemmer mod 48,8% til rød blok – dvs. nok til at Lars Løkke Rasmussen kunne fortsætte som statsminister, alt andet lige. Fordelingen af stemmer på de to lokale skoler har sandsynligvis noget at gøre med, hvilke ungdomspolitikere, der har deltaget i debatmøderne på skolerne. Det er bemærkelsesværdigt, at Liberal Alliance blev det største parti på Brønshøj Skole samt af Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ikke kom over spærregrænsen på 2%.

På Husum Skole vandt rød blok med hele 75,7% af stemmerne. Her lykkedes det dog ikke for Socialistisk Folkeparti at komme over spærregrænsen.