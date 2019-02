Lykke-Per går til filmen i Bellahøj Kirke

Katrine Greis-Rosenthal og Espen Smed i ”Lykke-Per”. Foto: Rolf Konow

Torsdag den 14. februar, kl. 19 er der igen filmaften i Bellahøj Kirke. Denne gang med Bille Augusts danske drama ”Lykke-Per”

Af Erik Fisker

”Lykke-Per” er baseret på Henrik Pontoppidans klassiske roman, hvis første bind udkom i 1898, og som var med til at indbringe forfatteren Nobel-prisen i litteratur. Efter 120 år kom den første filmatisering endelig, og trods den lange ventetid er temaerne stadig højaktuelle.

”Lykke-Per” handler om den unge Peter Andreas Sidenius, der tager afstand fra sit dybt religiøse, jyske ophav og drager til København. I storbyen bliver han kendt som Lykke-Per, og mens han forsøger at realisere sine visioner om at revolutionere brugen af vind- og bølgeenergi, kaster han sig ud i det københavnske selskabsliv. Per får kontakt til den rige, jødiske Salomon-familie, hvor han forelsker sig i datteren Jakobe. Men selvom både karrieren og kærligheden virker til at være inden for rækkevidde, gribes Per af sit eget hovmod, og fremtiden balancerer på en knivsæg.

Titelrollen som Lykke-Per spilles af 34-årige Esben Smed, der bl.a. har medvirket i DR-serien ”Bedrag”, og den næsten lige så store rolle som Jakobe udfyldes af 33-årige Katrine Greis-Rosenthal. Efter filmen er der som sædvanlig lejlighed til at snakke om oplevelsen over et godt glas vin og et par udsøgte snacks – og der er gratis adgang.