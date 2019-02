Musical-minder på Nørre G

Nørre G’s jubilæumsshow var en tur gennem ”Memory Lane”. Foto: Alf Aagaard.

Stort jubilæumsshow tog udgangspunkt i tidligere musicals på det 200 år gamle gymnasium

Af Jan Løfberg

Nørre G er i fuld gang med en række aktiviteter i forbindelse med gymnasiets 200 års jubilæum. Således blev der skabt et stort jubilæumsshow med nuværende og tidligere elever. I samarbejde med Pieces – Past and Present leveredes et musical show med musik og scene fra forestillinger spillet på Nørre G de seneste 14 år.

Publikum kunne se og opleve – eller gense og genopleve – scener fra blandt andre Moulin Rouge 2005/2006, Lion King 2011/2012, The Black Rider 2014/2015, Som et Strejf 2015/2016 og Beatles Retold 2016/2017.

Nørre G har altid dyrket de kunstneriske og kreative fag, og man har vedholdende gjort en dyd ud af at bringe alle kreative talenter i anvendelse: det være sig musik, sang, dans, skuespil, beklædning og iscenesættelse betyder meget på Nørre G.