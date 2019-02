Nørre G kan regne den ud

Zachary Briggs og Yang Li fra Nørre Gymnasium fik diplom. Foto: Privat

Yang Li fra Brønshøj blandt Danmarks bedste i matematik

Af Jan Løfberg

Først var der 20.000 elever, som deltog i Georg Mohr matematikkonkurrencen i efteråret 2018.

De 900 bedste gik videre til anden del, som blev afholdt i januar. Ud af dem var 160 elever så gode, at de fik et særligt diplom af Georg Mohr komiteen. Blandt disse opnåede 46 elever så usædvanligt gode resultater, at de er udtaget til en særlig træningslejr med henblik på at komme i en finale, hvor de bedste skal deltage i de nordiske mesterskaber i matematik og måske siden i De olympiske Lege. Yang Li fra Brønshøj har kvalificeret sig og er i dag i den gruppe, som nu er udtaget til de nordiske mesterskaber.

Yang går til dagligt på Nørre Gymnasiums International Baccalaureate, som er en engelsksproget studentereksamen. Nørre Gymnasium havde i øvrigt syv elever i alt, som fik det særlige diplom og yderligere en, Zachary Briggs Andersen, som er blandt de sidste 46 finalister. Dermed blev Nørre G det gymnasium, der havde flest elever, som opnåede diplom.