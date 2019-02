Nyd hinanden på et romantisk get-away

SPONSORERET INDHOLD: Inden alt for længe står foråret for døren, og med det følger et par tiltrængte ferie- og helligdage, som passende kan udnyttes i romantikkens tegn.

Inden alt for længe står foråret for døren, og med det følger et par tiltrængte ferie- og helligdage, som passende kan udnyttes i romantikkens tegn. Efter en lang vinter med arbejde og gøremål i hverdagen, er det guld værd for parforholdet at trække stikket ud og komme lidt væk hjemmefra og nyde hinanden i nye omgivelser. Hvis du læser med nedenfor, kan du forhåbentlig hente lidt inspiration til en romantisk get-away for dig og din partner, hvor I kan skabe dejlige minder sammen.

Danmark

I behøver ikke nødvendigvis at søge udenlands for at tage på get-away. Danmark vrimler nemlig med romantiske destinationer i form af hoteller, kroer og godser, hvor I kan gå på opdagelse i lokalområdet eller bare slappe af. I kan også med fordel vælge at tage et smut til København på romantisk storbyophold. Tag evt. picnickurven med i naturskønne omgivelser som f.eks. Dyrehaven (lidt nord for Hovedstaden) eller gå en tur i en af byens parker for efterfølgende at spise på en romantisk restaurant, inden I tager i teatret eller til stand-up og følger op med en cocktail. For byboerne kan det imidlertid være skønt med en tur på badehotel i det jyske, og skal I rigtig forkæle jer selv, er et spaophold en oplagt mulighed.

Europa

Paris er som bekendt hjerternes stad og romantikkens centrum, og her kan I virkelig få noget for pengene. Vælger I imidlertid at søge imod lidt mindre eksponerede destinationer, kan byer som Siena i Italien og Granada i Spanien varmt anbefales. Hvor Siena er kendt for sin flotte, italienske renæssancearkitektur omgivet af den specielle toscanske natur, bærer Granada i Andalusien præg af en skønsom blanding af forskellige kulturer med borgen Alhambra som unikt varemærke. Mangler I lidt håndører til turen, kan I låne penge billigt ved at følge linket, og ellers er det bare med at komme afsted.