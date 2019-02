Omkring 600 private familieboliger måske på vej i Bystævneparken

Helhedsplanen for Bystævneparken betyder nedrivning af de fleste nuværende bygninger. Foto: ef

På Københavns Rådhus behandles netop nu en helhedsplan for udvikling af Bystævneparken i Husum

Af Erik Fisker

Hvor der i dag blandt andet ligger en række kommunale plejehjem m.m. på det 100.000 kvadratmeter store kommunale område ved Vestvolden og Bystævnet, arbejdes der med planer om at rive det meste af den eksisterende bebyggelse ned og at omdanne Bystævneparken til et attraktivt boligområde og samtidig støtte en modernisering af utidssvarende kommunale institutioner.

Det er dog hensigten at bevare det eksisterende rehabiliteringscenter og produktionskøkken.

Efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget skal forslaget behandles i Borgerrepræsentationen, der forventes at sende helhedsplanen i offentlig høring i løbet af foråret. Går det efter planen, vil Borgerrepræsentationen efter sommerferien i år vedtage planen endeligt, og der vil herefter blive udarbejdet forslag til lokalplan og tillæg til Kommuneplanen.

Etagebyggeri og rækkehuse

I det foreliggende forslag til helhedsplan er der forslag om at bebyggelsesprocenten bliver 100 eller 110. Bliver bebyggelsesprocenten 110 forventes det, at der kan opføres 660 familieboliger, mens en bebyggelsesprocent på 100 betyder 590 familieboliger. Boligerne vil bestå af rækkehuse og etagebyggeri op til 11 etager mod Vestvolden.

Endvidere planlægges opført 250 nye almene plejeboliger og 15 almene special-ungdomsboliger som karreer mod øst og centralt i området en skole med to skolespor samt daginstitutioner til 20 grupper.

Mens plejeboliger og ungdomsboliger bliver almene boliger, planlægges der med, at familieboligerne bliver private boliger, dvs. leje- eller ejerboliger.

Behov for medfinansiering

Udviklingen af Bystævneparken skal delvist finansieres ved salg af byggerettigheder, men der vil alligevel være behov for kommunal medfinansiering. Med en bebyggelsesprocent på 110 skønner forvaltningen, ar der skal afsættes 330 mio. kr. som kommunal medfinansiering, og med en bebyggelsesprocent på 100 skønnes behovet at være 370 mio. kr.

Forvaltningen peger også på, at Københavns Kommune ved en eventuel gennemførelse af helhedsplanen vil kunne undgå at afsætte ca. 355 mio. kr. til nødvendig (men udsat) vedligeholdelse på bygningsmassen i Bystævneparken.