Orgelet sendt på pension

Af Erik Fisker

Orgelet i Bellahøj Kirke bruges normalt ikke ved almindelige kirkelige handlinger i Bellahøj Kirke. I stedet bruges i flygel, guitar og lejlighedsvis andre instrumenter. Det faste hold bag musikken er kirkens musikansvarlige, pianist Merete Ørting Lahey og de to prisvindende musikere Oliver Hoiness og Mikael Rahbæk Andreasen.

Merete Ørting Lahey er uddannet klassisk pianist og rytmisk sanger. Siden ansættelsen i Bellahøj Kirke har hun med inddragelse af en bred vifte af gæstemusikere været ansvarlig for at eksperimentere med det musikalske udtryk ved kirkens højmesser.

Tilsammen står musikerne for en unik, men respektfuld tilgang til kirkens tradition og holder sig ikke tilbage fra at inddrage egne kompositioner eller sange hentet fra populærmusikken i et forsøg på både indholds- og stemningsmæssigt at styrke eller gå i dialog med det, der er det centrale i fællesskabet omkring kirken.