Over 1.000 protesterede imod ”affredningsloven”

Foto: Henrik Nielsen

Søndag eftermiddag havde ”Fredningsalliancen” indkaldt til demonstration ved Christiansborg Slot. Anledningen var lovforslaget L153, som for øjeblikket behandles i Folketinget, hvor man foreslår at ophæve fredninger 4 steder i København bl.a. på Bellahøjmarken, hvor der ønskes en permanent campingplads med bebyggelse på 4000 m2.

Af Erik Fisker

Fredningsalliancen er et paraplynetværk af ca. 50 større og mindre organisationer og borgergrupper. Netværket er dannet for at få stoppet et lovforslag, der vil ophæve fredninger for at skaffe penge til det kommunale og statslige selskab, By & Havn. I netværket indgår blandt andre Danmarks Naturfredningsforening København.

– Vi har fredninger for, at de skal være evige. Det er derfor kun tungtvejende samfundshensyn, der kan begrunde en affredning. Hvis et selskabs pengemangel kan begrunde, at en fredning ophæves, så kan fredninger ikke beskytte naturen, lyder det bl.a. fra Knud Erik Hansen, næstformand for Danmark Naturfredningsforening København.

Maria Gjerding, Præsident for Danmarks Naturfredningsforening var hovedtaler og Annisette Koppel leverede musikken. Demonstrationen sluttede med, at der blev dannet en folkering om Christiansborg, hvor også Bellahøjmarkens venner var repræsenteret.