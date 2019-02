Slanger og kryb på Husum Bibliotek

Dreng i øjenkontakt med en leopardgekko Foto: Københavns Zoo.

I vinterferien kan børnene komme helt tæt på nogle specielle dyr, som to medarbejdere fra Zoo viser frem

Af Jan Løfberg

Øgler, slanger og andet kryb som f.eks. kakerlakker og vandrende pinde har bydelens børn mulighed for at se, når Københavns Zoo rykker ind på Husum Bibliotek lørdag den 16. februar mellem kl. 12 og 13. Arrangementet er gratis og uden tilmelding.

To medarbejdere fra Zoo fremviser først dyrene og fortæller om deres fantastiske tilpasning og levevis. Herefter inviteres alle til at komme helt tæt på og røre dyrene. Der vil både være dyr fra den fugtige regnskov og fra den tørre ørken. Skulle du efterfølgende selv få lyst til at få din egen slange eller øgle, skal du dog tænke dig godt om. Det er nemlig en rigtig god ide at sætte dig grundigt ind i, hvad det kræver at holde f.eks. et krybdyr. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside og tjek, om du er klar til kæledyr og hvilke dyr, du skal vælge: www.klartilkaeledyr.dk

Og skulle du få lyst til at læse mere om slanger og andet kryb, er der masser af spændende børne- og fagbøger om emnet f.eks. Sebastian Kleins „Verdens farligste slanger”. Kom forbi og få hjælp af vores børnebibliotekar til at finde bøger og film.