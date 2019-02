Union tabte til AB og HB

De røde Unionspillere var ikke helt på toppen mod HB (i sort) fra Køebnhavnsserien. HB vandt 4-3. Foto: Christian Ove Carlsson.

Der er stadig forskel på fodbold på divisions- og DS-niveau

Af Jan Løfberg

Union kom så at sige aldrig ud af tusmørkestemningen i træningskampen mod AB fra 2. division. Efter ca. 20 minutters spil misbrugte Union et straffespark – på overliggeren – som kunne have bragt dem i front med 1-0. Den efterfølgende scoring blev dømt offside.

Et minut før pausen var det ABs tur til at brænde et straffespark, så 1. halvleg endte målløs. Men alle gode gange tre. I det 56. minut kom AB på 1-0, da Daniel Wambach udnyttede muligheden fra 11-meterpletten. Efter en times spil øgede Sebastian Elvang til 2-0, inden Frederik Ellegaard øgede til slutresultatet 3-0 midt i halvlegen.

AB er placeret på 3. pladsen i 2. division, men Union holdt nogenlunde trit med akademikerne, så længe luften var til det på Genforeningspladsens kunstgræs.

Nyt nederlag

I lørdags spillede Union så en ny træningskamp på ”Genfield Road”. Denne gang kom københavnsserieholdet HB på besøg. Det blev ikke til nogen prangende indsats fra unionisterne, der tabte med 3-4.

Der er stadig lang tid til forårets første kamp. Den spilles den 23. marts ude mod Fremad Valby.