Verden åbner sig på Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus

Skolebibliotekar Leena Bækdal Jensen og Betina Falsing møder elever fra Tingbjerg Skole. Foto: Charlotte Brøndum

Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus danner i samarbejde med Tingbjerg Skole rammen om et nyt skolebibliotek med unikke muligheder

Af Erik Fisker

Fra skolens hovedgang, træder man direkte ind i Tingbjergs Skoles nye skolebibliotek – også kaldet det pædagogiske læringscenter. I kraft af skolens tætte samarbejde med det nye folkebibliotek og kulturhus kan eleverne nu tilbydes langt flere aktiviteter, der også skal vække deres fantasi og læselyst.

Ingen konkurrence med iPads og computere

Ifølge en undersøgelse udgivet af Nationalt Videncenter for Læremidler er antallet af børn, der læser mindst flere gange om ugen faldet fra 61 % til 56 % siden 2010. Husets børnebibliotekar, Betina Falsing, tror dog ikke, at løsningen er at konkurrere med den teknologi, der er kommet til siden da, men derimod at tage afsæt i børnenes egen kultur for at inspirere til læsning.

– Hvis det lykkedes mig kun at skabe små læsende individer herude, så ville det være omsorgssvigt. De ville jo slet ikke kunne interagere med de andre unge i verden, siger Betina Falsing og fortsætter:

– Skolebiblioteket har fokus på at finde indgangsvinkler, der faktisk styrker læselysten, og formidlingen af bøger foregår derfor ofte i kobling med film eller computerspil. Derudover er det essentielt at videregive læsningens betydning uden at gøre det til en sur pligt, siger hun.

Tingbjerg Skole forsøger at løfte opgaven ved at lægge skemalagte bibliotekstimer. Her får børnene 45 minutter med en bibliotekar, hvis vigtigste opgave er at inspirere hvert enkelt barn til at finde den helt rigtige litteratur.

Biblioteket er et afsæt til en verden uden for Tingbjerg

Betina Falsing forklarer, at læsning får børn til både at forstå verdenen omkring dem og har en almen dannelsesfunktion. – Læsning udvikler nemlig fantasien, forestillingsevner og kreativitet og så er det en indgang til at forstå andres kulturer og måder at tænke på, siger hun.

Verden udenfor Tingbjerg bliver også inviteret ind på biblioteket, og det får skolens elever gavn af gennem samarbejdet. De bliver nemlig inviteret til alle arrangementer, heriblandt den store litteraturfestival for børn ”Vi Elsker Bøger”. Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus afholder festivalens største arrangementer mellem den 16. og 24. marts med blandt andet en bred palet af kulturtilbud for at nå det unge publikum. For eksempel kan man den 20.marts høre den populære fantasy-forfatter Nicole Boyle Rødtnes læse højt, bruge en lasercutter til at skabe sin egen fantasy-figur og melde sig ind i en ny fantasy-læseklub.