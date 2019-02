Vinterhygge med brætspil

Der er dømt god vinterhygge til brætspilaftnerne i Pilegården, hvor lokale dyster mod hinanden i udvalgte brætspil. Foto: Mette Bøgelund

Det kan være ludo eller et andet brætspil, en brætspilsekspert hjælper med råd og dåd under spilleaftnerne på Pilegården

Af Jan Løfberg

Den lokale brætspilsekspert og -guru Patrick har med stor begejstring udvalgt en masse gode brætspil, som bliver sat frem på bordene i Kulturhuset Pilegårdens café nu på torsdag den 21. februar kl. 19-22. Kom som du er, for det er gratis at være med i brætspilscafeen.

Uanset om du er inkarneret spillenørd eller kun lige har lært ludo og 500, så er du meget velkommen. Der plads til alle uanset alder og evner. Nogle vælger at invitere deres bedste spilleven eller spilleveninde med, men du kan også udfordre din bedstemor, nabo eller en helt tredje.

Hører du blandt dem, som finder det en anelse kedeligt at terpe reglerne, før du spiller, så er der godt nyt. Patrik kender spillene og sørger for at alle deltagere kommer godt og hurtigt i gang.

Næste brætspilaftner

Tirsdag 19. marts kl. 19-22

Torsdag 11. april kl. 19-22