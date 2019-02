Vinterjazz i vandtårnet

Den danske guitarduo Yngel og den engelske komponist og percussionist Greta Eacott spiller i Brønshøj Vandtårn

Af Erik Fisker

Lørdag den 16. februar, kl. 15 opføres to værker lavet specielt til vandtårnets efterklang. Yngel er en guitarduo bestående af Taus Bregnhøj-Olesen og Emil Palme, som sammen udforsker guitarens klanglige anvendelse. De bruger simple værktøjer som sten og metalobjekter til at udforske og sammenflette forskellige tilgange til guitaren og dens lyd.

Til koncerten i vandtårnet opfører de værket ”Alun” for to elguitarer, som Yngel har komponeret specifikt til Brønshøj Vandtårns unikke klangrum. Yngel bruger vandtårnets naturlige klang og den måde, rummet reflekterer lyd på, til at skabe en oplevelse, hvor værket manipulerer med fornemmelsen af tid og perspektiv.

Yngel har siden 2015 udgivet to album og turneret flere gange i Asien, hvor de har samarbejdet med lokale artister fra den eksperimenterende musikscene. Deres lyd er farvet af de teknikker, de selv har udviklet og deres nye måder at spille guitar på.

Komponisten og perkussionisten Greta Eacott udforsker i sit marimbaværk ”Pleasure In Edges”, hvordan selve rummet kan anvendes som musikalsk materiale og resource. Hendes musik er præget af hendes personlige eksperimenterende tilgang til rytme, koreografi og rumvirkning.

Billetter til 60 kr. købes på pilegaarden.kk.dk eller Billetto.