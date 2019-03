160 mio. kr. + 457 mio. kr. fra parkering

Sidste år udgjorde indtægten på betalingsparkering i København 457,4 mio. kr., mens der blev pålagt p-afgifter på 160 mio. kr.

Af Erik Fisker

Sidste år udgjorde indtægten på betalingsparkering i København 457,4 mio. kr., mens der blev pålagt p-afgifter på 160 mio. kr. København beholder dog ikke alle indtægterne selv, idet der skal afregnes over for både Staten og Rigspolitiet.

Politiet har hidtil skulle have 50 procent af indtægten fra p-afgifter, men fra i år skal kommunen desuden aflevere 20 procent af denne indtægt til Staten, så der samlet skal afregnes 70 procent af indtægterne fra p-afgifter. Indtægterne fra betalingsparkering afregnes over for Staten, og fremover skal kommunen også her aflevere 70 procent af disse penge.