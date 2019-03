99-årig slog 97-årig

Mads Rønne får en krammer af Kevin Bechmann Timm efter straffesparksscoringen. Foto: Christian Ove Carlsson.

Gamle venner mødtes i Tingbjerg, og den ældste var den stærkeste til sidst

Af Jan Løfberg

Brønshøjs Mads Rønne var manden i centrum, da Brønshøj Boldklub fra 1919 mødte Vanløse Idræts Forening fra 1921 i et topopgør i 2. division øst – eller gruppe 2, som DBU konsekvent kalder østkredsen.

Det blev et spændende opgør mellem de to oldinge, der begge har fødselsdag senere på året. Det blev storebror Brønshøj, der vandt 2-1 på en regntung bane i Tingbjerg. Kampen kunne for så vidt lige så godt være endt uafgjort eller med sejr til gæsterne fra Klitmøllervej.

Skuffende nok kunne opgøret ikke trække 1.000 tilskuere, men kun omkring 850. Det ustadige vejr og de elendige tilkørselsforhold til Tingbjerg Idrætspark har sikkert også trukket i den negative retning.

Nå, men Mads Rønne var som sagt i fokus. Var tæt på at score tre mål, nøjedes med et på straffespark, fik to gule kort, som blev konverteret til et rødt, som han faktisk kunne have fået med en vis ret, da han fik sit første gule kort.

Den tunge bane gav en del sene tacklinger, og dommeren nåede at uddele ni ”ostemadder” i det ikke særligt hårde opgør – seks til Hvepsene og tre til Vifferne.

I første halvleg havde Vanløse den bedste boldomgang, men gæsterne var alt for forsigtige i det fremadrettede og spillede for meget på tværs. Hvepsene kæmpede mere med at få spillet til at glide, og målet kom da også ti minutter før pausen efter en tilfældighed, hvor Mads Rønne nåede højest på et indlæg, bolden ramte overliggeren og Oskar Buch sparkede returen i nettet til 1-0.

Fem minutter senere var Rønne tæt på at overliste Vanløse Lasse Krogh klarede med en eminent fodparade.

For blankt mål

Vanløse kom bedst ud til 2. halvleg og fik efter et kvarter udlignet, da Oskar Høybye på kanten af feltet fik sparket uden om en ellers velspillende Kasper Vilfort i BB-målet 1-1.

Brønshøj var mere direkte. Lige efter pausen var man tæt på at komme på 2-0 efter en smart dødbold-kombination. Men Vanløse burde ti minutter før tid være kommet på 2-1, da Jack Castelijns en meter fra et totalt blankt mål fik skovlet et indlæg over mål.

Rønne var syv minutter før tid tæt på at score til 2-1, men igen klarede Krogh med en fodparade, men blot to minutter senere blev Rønne helt og ni minutter senere skurk. Først scorede han på straffespark til 2-1, inden han blev udvist for at sparke bolden væk i overtiden. Ikke smart – det kommer til at koste tid uden for banen.

Topholdet Middelfart satte to point mod Skovshoved, så 99-årige BB nu kun er ét point fra førstepladsen.

Hvepsene har hjemmekamp igen på lørdag kl. 15, hvor Frem kommer på besøg – og forhåbentlig med sædvanligvis mange tilhængere med sig.