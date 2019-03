Bellahøj Kirke. Foto: Kaj Bonne

Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje hjælper sognets udsatte familier

Af Erik Fisker

Der afholdes årsmøde i Menighedsplejen i Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje søndag den 24. marts, kl. 12 i Bellahøj Kirke. Her skal vælges både nye og gamle medlemmer og suppleanter, og der fortælles om, hvad der er sket i løbet af året, og hvor der fremadrettet er ønsker om at gøre en indsats.

Der er i øjeblikket udflugter for enlige mødre, sommertur til Bakken og en uges sommerferie i telt for familier på kontanthjælp inklusiv mad og spændende oplevelser for børn og voksne. Der er også mulighed for at søge om økonomisk hjælp til sognebørn i akut nød, ligesom menighedsplejen hvert år uddeler julehjælp til udsatte familier. Menighedsplejen drives af frivillige kræfter.

Økonomisk støtte til menighedsplejen kan indsættes på menighedsplejens konto: 9570 12106696.