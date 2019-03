– Alle skal føle sig velkommen

Flemming Dalgaard Hansen, formand for menighedsrådet ved Brønshøj Kirke, foran det nye Brønshøj Sognehus. Foto: Presse

På søndag indvies Brønshøj Sognehus. Flemming Dalgaard Hansen, der er formand for menighedsrådet, betegner det som en styrke for kirkelivet i Brønshøj

Af Erik Fisker

Brønshøj Sognehus bliver officielt indviet søndag den 31. marts. Først med en festgudstjeneste kl. 12 i Brønshøj Kirke og derefter reception kl. 13.30. Hver dag fra mandag den 1. til lørdag den 6. april vil der blive afholdt en lang række aktiviteter i en decideret åbningsfestival. Yderligere oplysninger på www.bronshojkirke.dk.

– Det er en stor dag. Ikke bare for os, der har vores faste gang i kirken, men for hele sognet. Jeg glæder mig meget til at tage dette fantastiske hus i brug, siger Flemming Dalgaard Hansen, der som formand for menighedsrådet har stået i spidsen det store byggeri – fra de første spæde tanker, til den endelige overdragelse. Brønshøj Sognehus erstatter det gamle sognecenter, der blev indviet i 1925.

– Det er vemodigt at flytte fra sognecenteret, der har givet os så mange gode minder. Men pladsen var for lille, og skal kirkelivet i Brønshøj udvikles, er det nødvendigt med flere kvadratmetre, siger Flemming Dalgaard Hansen.

Det nye hus rummer blandt andet en stor sal, der kan deles op i to, nemlig Torvesalen, med panoramaudsigt ud mod Brønshøj Torv, mens den anden sal, Havesalen, viser ind mod præstegårdshaven.

– Jeg håber, at hele sognet vil tage godt imod dette nye hus. For det er et hus, hvor alle skal føle sig velkomne. Vi kan nu tilbyde bedre faciliteter for vores kor, en akustisk smuk sal til koncerter og foredrag og meget mere plads til vores ungdomsarbejde. Så huset er en stor gevinst for kirkelivet i Brønshøj, slutter Flemming Dalgaard Hansen.