Anne Eltard og Peter Klitgård synger

Søndag den 17. marts kl. 14 byder den lokale musikforening atter på koncert i Pilegården.

Af Jan Løfberg

Gode sange leveres med et glimt i øjet, virtuost og nærværende af Anne Eltard og Peter Klitgård. De præsenterer en vifte af Annes egne sange og instrumentalnumre samt nye versioner af velkendte sange fra revyernes guldalder, ligesom koncerten byder på et udvalg af den svenske troubadour Cornelis Vreeswijks sange på dansk. Café Pilen serverer et søndagsbord inden koncerten mod forudbestilling.