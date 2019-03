Arranger en herretur og lær vennerne bedre at kende

SPONSORERET INDHOLD: Har du en herregruppe, du ofte ses med, og som du ofte laver en herreaften med hjemme hos jer på skift?

Det er rigtig godt, da det er vigtigt at omgås sine venner, også uden at ens partner hele tiden er med. Hvad med at lære herregruppen endnu bedre at kende ved at rejse ud på tur sammen? Få gode idéer til herreturen her…

Lav sjove aktiviteter og dyrk sport

En af de bedste måder at komme hinanden ved og lære hinanden bedre at kende, er ved at komme ud i pressede situationer. Der findes alverdens former for sjove aktiviteter, spændende sportsgrene og ekstreme oplevelser, som kan rykke jer tættere sammen. Prøv for eksempel riverrafting ned af en vild flod, downhill mountainbiking i bjergene eller måske en ekstrem offpiste skitur med en bjergguide?

Udforsk gastronomi og lækre drikkevarer

Er I typerne, der er vilde med at overgå hinanden i madlavning, eller som altid vælger de mest spændende restauranter i København, når I skal ud at spise? Så tag på gastronomirejse og oplev en verden af lækre, kulinariske oplevelser. Prøv eventuelt en vinsmagning i vinmekkaet Italien, eller en øl- eller cidertour i det engelske.

Få én på opleveren

Hvis I er en gruppe, der gerne vil opleve noget anderledes, og som ofte tager til koncerter, i biografen eller måske i teatret eller operaen, så tag det koncept med ud på rejse. Eksempelvis kan I tage til festival i udlandet og opleve en helt anden festivalkultur end eksempelvis Roskilde Festival og Smukfest. I kan også opleve fodbold i England på nogle af verdens største stadioner. Find billetter til Liverpool på Anfield, og få én på opleveren sammen med herregruppen.