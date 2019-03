Barnet kan døbes i en hel særlig dåbskjole

Ulla Stærmose med dåbskjolen – der kan lånes. Foto: Åse Thuehøj

Ulla Stærmose har strikket en flot dåbskjole til Bellahøj Kirkes kommende dåbsbørn. Hun siger det kun har taget et par måneder at strikke den smukke kjole med det fine bladmønster, som smykker kjolen hele vejen ned. Tanken er, at det skal være muligt for forældre at låne kjolen, når de gerne vil have deres børn […]

Af Erik Fisker