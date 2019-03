Bekymringer og forslag om Bystævneparken

Toftevang Vejlag blev udstykket i 1928-30 med blinde sideveje som har været meget brugt af kvarterets børn, da haverne i området er ret små, og på de lukkede veje kan børnene frit lege på vejen.

Af Toftevangs Vejlau, v/ Frode Albrechtsen, Toftagervej

Udviklingsplanen for Bystævneparken planlægger med gennemkørende biltrafik på Ærtebjergvej, som vil være altødelæggende for den kultur og det miljø som er meget værdsat i området. Vi har gennem mange år brugt vejen som et bindeled – en af værdierne i udviklingsplanen for Bystævneparken.

Udviklingsplanen regner med ca. 500 daglige bilture i gennemsnit. Det ser vi som meget lavt sat, vi er p.t. meget plaget af gennemkørende bilister som vil slippe for lyskrydset Frederikssundsvej/Storegårdsvej. Gennemkørende biltrafik ødelægge ikke bare vores lille villakvarter, men også muligheden for at binde områderne sammen, som vi ellers stærkt ønsker og ser som en styrke for hele kvarterets fremtid. Gennemkørende biltrafik var et tressersyndrom som burde være fuldstændigt gravlagt i dag.

Vi foreslår derfor at en åbning kun bliver en gang- og cykelsti. Det vil fungere fint i samspil med de områder som i udviklingsplanen lægger op til ophold og spiller godt sammen med de bevægelses mønstre vi kan se i udviklingsplanen. Vi foreslår i stedet at man drejer indkørselsvejen rundt i området og følger det skel der er mellem vores område og Bystævneparken, og bryder igennem henne ved Toften og går ud på Bystævnet som er en meget bredt anlagt vej.