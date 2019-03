Blues med sjæl

Big Daddy Wilson går på scenen med et sammenspillet hold af musikere, der spiller med et urværks præcision og også imponerer med deres korarbejde Foto: Pressefoto

Big Daddy Wilson giver prøver på sin kraftfulde, alsidige og spirituelle vokal på torsdag i Pilegården

Af Jan Løfberg

Få bluesmusikere synger med autenticitet og nerve som Big Daddy Wilson. Han voksede op i North Carolina, hvor han lærte at synge i den lokale kirke. I dag er han i 50’erne og hvilken bluesinstrument han råder over med sin vokal. Stemmen er fløjlsblød og inspireret af soulmusikken. Torsdag den 28. marts kl. 20 optræder han med band i Pilegården.

Big Daddy Wilson lod sig indrullere i den amerikanske hær og blev udstationeret til Tyskland tilbage i 1979. Her endte han med at bosætte sig efter værnepligten og i stedet lade sig indrullere i blues- og rootmusikkens tjeneste. I dag har han et væld af udgivelser bag sig og adskillige priser i rygsækken.

Billetter købes på pilegaarden.kk.dk. Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.