Chester’s Bricks n’No Locals leverede intens blues på Brønshøj Bodega. Foto: kv

Brønshøj Bodega kan noget, som Kulturhuset Pilegården ikke kan – drage de unge til blueskoncert! Den kunst blev der sat en tyk streg under lørdag aften den 23. februar, da kvartetten Chester’s Bricks n’No Locals gæstede det lille hyggelige værtshus på Frederikssundsvej 189A.

Af Kaare Vissing

En forklaring på de to stuvende fulde stuer, er, at bodegaens indehavere, Jean Skarby og Michael Holm Petersen, som få forstår at slå på tromme for deres arrangementer og dertil formår at skabe hyggelige rammer derom. Således indledtes aftenen med et lækkert tapas-bord, så det ikke kun var øregangene, der blev kræset for denne aften.

En anden forklaring er den, at de fire unge gutter, der udgør Chester’s Bricks n’No Locals, de seneste år har udviklet sig til et bluesband, som råt for usødet leverer den ægte vare inden for sin genre. Således har bandet nu i nogle år huseret en række sjællandske værtshuse.

Med Morten Ingemanns noget rå bluesstemme, Maksim Sorokins dybfølte mundharmonika samt virtuose slideguitarsoloer og akustisk guitar ved Jacob Gerlif Pilegaard, Oskar Slowinski og Morten Ingemann sang og spillede kvartetten en lang række numre, som fik det hovedsageligt unge publikum til at gynge med på rytmerne – ligesom en af pigerne erobrede en mikrofon og gav sit charmerende bidrag til en medrivende musikalsk aften.

Med sange som ”This Is Where I Belong”, ”Mama”, ”Ghost Rider”, “Kill Your Darling” og ”Moonshine Mojo” fik de fire unge musikere for alvor slået et slag for “folk and blues”.

For arrangører og musikere blev der tale om en herlig harmonisk aften i sympatisk symbiose – hvor bandet Chester’s Bricks n’No Locals fik lejlighed til at vise sine kvaliteter, og hvor Brønshøj Bodegas indehavere Jean & Michael – med syvtommersøm slået i med de rette taktslag – fik vist stedet som et af de nye hotte musikalske centre i Brønshøj!