Børn kan danse på bakketoppen

Sæsonen for Moderne Dans for børn og unge åbner i april i Dansekapellet

Af Jan Løfberg

Man kan vel ikke helt lade være med at smile indvendigt, når et barn helt ud af det blå begynder at danse. Ingen har sat barnet i gang. Dansen kommer helt af sig selv. Fuldstændig som når TV2 synger: Det eneste hun ville var at danse.

Men nu kan der komme lidt mere system i dansen. I hvert fald starter Foreningen for Integreret Moderne Dans i Danmark (FIMD) nye hold for børn og unge i slutningen af april. Det sker i Dansekapellet (sal 2), Bispebjerg Torv 1 – på bakketoppen direkte over for Grundtvigs Kirke.

– Det er for børn og ung i alderen 6-15 år. Integreret dans er for alle, uanset fysiske forudsætninger og mulige diagnoser. Det er danseglæden der er i fokus, siger Cath Borch Jensen.

FIMD er en nystartet forening, og den har base i Dansekapellet: – Vi brænder for at udbrede kendskabet og tilslutningen til integreret dans herhjemme, det vil sige dans, der inkluderer mennesker med handicap i samvær og nærvær med mennesker uden handicaps, siger Cath Borch Jensen.

Kreativitet

Et andet fokus for FIMD er at skabe en verden, hvor forskelligheder mødes, og hvor kreativiteten får lov til at strømme. Danseholdene er for alle der har lyst til at danse og bevæge sig. Undervisere skaber rammerne for at alle kan udforske deres egen kreativitet og bevægelse. Dansen styrker motorik og kropsforståelse, lover FIMD.

Børneholdene er støttet af Folkeoplysningsudvalget under Københavns Kommune, Kulturministeriet og Dansekapellet.

Endvidere tilbyder FIDM workshops, og man har netop fået støtte fra Bispebjerg Bydelspulje til at komme ud på skoler og institutioner. Skoler og institutioner i Brønshøj, Tingbjerg og Husum kan forhøre sig om mulighederne ved skrive til integrateddanceexplorations@ gmail.com.

Hold

Børn, 6-8 år: Hver onsdag fra 24/4-12/6 fra kl. 15-15.45.

Børn, 9-12 år: Hver lørdag fra 27/4-8/6 9 fra kl. 9.30 til 10.30.

Unge, 13-15 år: Hver onsdag fra 24/4-12/6 fra 15.45-17.

Den første gang er gratis – så kan man se om moderne dans er noget for en.