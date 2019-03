Brønshøj Tandpleje Center i Rwanda februar 2019

Malene (tv.) og Anne i vante omgivelser i klinikken på Frederikssundsvej. Foto: ef

Når man tager til et land som Rwanda i Centralafrika, for at lave forebyggende arbejde og smertelindring, er tankerne fyldt med lige dele forventning og frygt. Hvordan er arbejdsforholdene, patienterne og landet som helhed?

Af tandplejer Malene og tandlæge Anne fra Brønshøj Tandpleje Center, Frederikssundsvej 192

Vi rejste ud med TUG (Tandsundhed Uden Grænser), med fuld egenbetaling for fly og hotel. Fulde af ønsket om at hjælpe lokalbefolkningen til en bedre tandsundhed gennem information, instruktion i tandbørstning og smertelindring primært gennem tandfjernelse. TUG udvælger områder i lande over hele verden, som har brug for et ekstra løft og vores mission gik således til Rwanda.

Vi tog flyveren til Kigali og mødtes med de 4 andre tandlæger og 3 tandplejere som også skulle med på missionen i Rwanda. Første indtryk af Rwanda var et land fuld af smil og afrikansk kaos med dyttende motorcykel-taxaer alle steder, en by fuld af charme og hvor man som to danske piger følte sig fuldstændig tryg på gaden.

Dagen efter satte vi kursen mod Byumba, et distrikt i det nordlige Rwanda 1½ times kørsel fra hovedstaden Kigali. I Byumba er størstedelen af folk meget fattige og tandbørstning er ikke noget man praktiserer. Hvis valget står mellem mad eller en tandbørste, så prioriteres maden naturligvis højest.

Vores base og klinikrum blev sat op i et lokalt Healthcare-center og ved ankomsten stod der 400 patienter i kø til at få behandling. De ventede i pæn ro og orden. Folk snakkede og ventede ofte hele dagen i solen. I stille og roligt tempo blev de visiteret og kom ind til en af de 5 lave brikse, hvor de fik behandling i pandelampernes skær.

Så snart een patient var færdigbehandlet, voksede køen udenfor tilsvarende og de næste dage blev køen længere og længere. Det blev meget hurtigt tydeligt, at behandlingsbehovet i Rwanda er enormt. Folk har kæmpe smertevoldende huller i tænderne, som desværre vidner om det stigende sukkerforbrug blandt befolkningen.

Sodavand og slikkepinde er tilgængelige alle steder og er ofte billigere end at købe vand. Grundet deres sparsomme engelsk, havde vi hver især fået stillet en tolk til rådighed, som oversatte og forklarede behandlingen til patienten. Vi behandlede patienter mellem 3 år og 93 år. Og de tog det med oprejst pande, selvom det for langt de fleste, var første møde med en tandlæge.

Imens tandlægerene behandlede, varetog tandplejerne det meget vigtige forebyggende arbejde, nemlig at tage ud på skoler og instruere i tandbørstning, såvel som sammenhængen mellem sukker indtag, manglende tandbørstning og huller/smerter. Ligeledes instruerede de alle de ventende patienter (unge som gamle) udenfor klinikken, i tandbørstning og mundhygiejne generelt. Alle fik udleveret gratis tandbørste og tandpasta, og modtog instruktionerne med interesse og motivation.

TUG har i samarbejde med SOS-børnebyerne indført fælles daglig tandbørstning på mange skoler i Rwanda. Så selvom man ikke har økonomien til at have en tandbørste og tandpasta derhjemme, så bliver skolebørnenes tænder alligevel børstet grundigt een gang om dagen og forhåbentlig bliver dette starten på en befolkning i Rwanda, med færre tandproblemer end hidtil.

Tak til TUG og SOS-børnebyerne for det fine arbejde de gør på daglig basis og for at give os mulighed for at bidrage. Det har været en kæmpe oplevelse for resten af livet. Alle fortjener et liv uden smerter og vi er glade og stolte over at medvirke til dette fine mål.