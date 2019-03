Brønshøjgruppen udstiller

”Hør… er det ikke Brønshøjgruppen, der kommer der?” Allan Meinhardt fortolker blandt andet Stormen på København på Brønshøjgruppens kommende udstilling i Pilegården.

Lokale kunstnere viser, hvad de kan på Café Pilen

Af Jan Løfberg

På tirsdag i næste uge, den 2. april fra kl. 16-18, har Brønshøjgruppen fernisering på Café Pilen på Pilegården. Gruppen blev stiftet for tre år siden og består af en række lokale malere og grafikere. Kunstnerne, der er med i den ny udstilling, har alle tidligere udstillet på Pilegården eller i Rytterskolen.

Et af malergruppens første fælles initiativer har været på skift at udstille på Linde Apoteket, som har stillet et vindue til rådighed. Nu er tiden kommet til en gruppeudstilling i Pilegården, som kan ses hele april.

En alsidig udstilling

Brønshøjgruppens forårsudstilling er en alsidig oplevelse. Her lidt om hvad man kan vente sig. Peter V. Olsen viser med sine egne ord: ”Stort og Småt … noget meget – noget mindre … godt, lidt violet og okker – noget rødt og gråt… og en hulens masse blåt!”.

Allan Meinhardt udstiller til gengæld forskellige versioner af katastrofer. Fra Stormen på København i 1659 til klimakrisen lige nu og her, anskueliggjort ved at Hanstholm-symfonikerne i den grad er på spanden. Bent Aksel udstiller en rød lade, tørt græs, klippe, lyng og huse – motiver fra Småland og Bornholm, mens maleren Ketty Lollike udtaler: ”Trods forår i luften, blev det de “ brændte “ efterårsfarver, der havnede på min palet.”

Susanne Eriksen udstiller til gengæld motiver fra det boblende koloristiske forår i sine malerier.

Brønshøjgruppen spænder vidt, og til ferniseringen er der tilmed lidt swingmusik.

Udstillingen kan ganske gratis ses hele april indenfor Café Pilens åbningstid.