– Bydelen skal være mere spændende

Tre genvalgte på generalforsamlingen. Fra venstre Tahira Ashraf, Michael Berggreen og Ilja Maria Søndergaard. Foto: ef

Der har været afholdt generalforsamling i handelsforeningen

Af Erik Fisker

Handels- og erhvervsforeningen i Brønshøj, Husum og Tingbjerg afholdt onsdag i sidste uge den årlige generalforsamling på Restaurant Bellahøj med deltagelse af omkring 25 af foreningens 52 medlemmer.

Foreningens formand gennem de sidste fire år, Ilja Maria Søndergaard, sagde i sin beretning blandt andet at foreningens formål, udover at styrke butikslivet, også er at gøre Brønshøj-Husum til en mere spændende bydel, samt at dette kunne fremmes ved at der til bydelen blev tilknyttet en såkaldt kvartersmaneger, der kan bidrage til lokalt samarbejde og bidrage til at give bydelen (og det lokale handelsliv) et løft. Et projekt der i øjeblikket arbejdes med at formulere en vision om.

– Vores medlemsstatus er lidt kedelig. Der er 52 medlemmer, og Nordea og Imerco på Husum Torv er lukket, sagde Ilja Søndergaard og opfordrede medlemmerne til at prøve at få flere handlende i bydelen til at melde sig ind i foreningen.

Formanden rettede en særlig tak til Ulla Bille fra KC Møbler for sit store arbejde med at stå for foreningens hjemmeside og at vise foreningen på de sociale medier.

Ilja Maria Søndergaard blev genvalgt som formand og Tahira Ashraf og Michael Berggreen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.