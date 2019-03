Byt stue- og haveplanter på Brønshøj Bibliotek

Hortonom Bente Mortensen står parat med gode planteråd. Foto: presse

Foråret er på vej med god mulighed for at få snavsede fingre og komme i forårshumør

Af Erik Fisker

Der er mange med interesse for alt det grønne i lokalområdet, så Brønshøj Bibliotek inviterer traditionen tro til Store Plantedag, der afholdes tirsdag den 19. marts, kl 17-18.30

Den lokale hortonom, Bente Mortensen, deler ud af sin store viden om alt det grønne og svarer på spørgsmål om stort og småt. Hvorfor gror min plante ikke, hvorfor får min rose ingen blomster og hvordan slipper jeg af med bladlus?

Efter et lille fælles oplæg bliver der mulighed for at bytte planter, komme hjem med nye planter og lade sine overskudsplanter få et nyt hjem. Har man ingen planter at give væk, kan man helt sikkert få en plante med hjem alligevel. Biblioteket sørger for jord, men potter bedes medbragt.

Deltagelse er gratis – og der er kaffe/te på kanden.