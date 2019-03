Bubber har sammensat sit eget cirkusprogram. Foto: Pressefoto.

Vind billetter til Cirkus Arena

Af Jan Løfberg

Hvad er rigtigt cirkus?

Det giver Bubber sit bud på. Han har tidligere været på otte rejser med Cirkus Arena, og i år er det så 9. gang, at han er med. I år er han konferencier, og han har taget tøjlerne og samlet alt det, som han elsker ved cirkus. Derfor hedder Cirkus Arenas forestilling meget passende ”Cirkus ifølge Bubber”. Forestillingen har premiere onsdag den 20. marts på cirkuspladsen på Bellahøj, hvor teltpælene bliver stående frem til den 7. april, inden cirkusset fortsætter landet rundt.

– Jeg har tænkt tanken, at det kunne være sjovt at lave min egen cirkusforestilling, og nu er drømmen endelig gået i opfyldelse. For mig har cirkus altid været poetisk. Det, der fascinerer mig mest ved cirkus, er hele magien omkring det, siger Bubber.

Og magi er der. Og nu har du oven i købet chancen for at vinde billetter til årets forestilling til en valgfri forestilling på Bellahøj. I samarbejde med Cirkus Arena udlodder vi 2 x 2 billetter.

For at deltage skal du svare på følgende spørgsmål:

Hvor sad Bubber i mange år?

a. I et badekar b. I en kiste c. I en trillebør.

Løsningen sendes til kon@bha.dk – skriv Cirkus Arena i emnefeltet. Mailen skal være os i hænde senest fredag den 15. marts kl. 9.00. Husk telefonnummer, da vinderen får direkte besked.