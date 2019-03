Cykeltræning på Bellahøj

Foto: colourbox

Mange flygtninge og danskere med anden etnisk baggrund har ikke lært at cykle

Af Erik Fisker

Flere har behovet i forbindelse med job og studie, mens andre gerne vil kunne cykle til fritidsaktiviteter og med deres børn. Frivillige cykeltrænere fra Røde Kors Hovedstaden har startet træning på Bellahøj i samarbejde med projektet ”Sammen om Bellahøj”, og det foregår hver søndag kl. 10-12 fra Ved Bellahøj Nord 4. Lige nu mangler der trænere, der har lyst til at indgå i et fællesskab på tværs af kulturer. – Røde Kors Hovedstaden sørger for cykler, hjelme, undervisningsmateriale og kaffe, Kursisterne kommer med nysgerrighed og engagement. Man skal komme med lysten til at gøre en forskel. Frivilligjobbet som cykeltræner er meget givende. Man får frisk luft og gode grin, og man lærer en masse nye mennesker at kende. Der er masser af hygge og en god følelse af fællesskab, fortæller Astrid Krogsgaard, som er en af de frivillige bag cykeltræningen. Yderligere oplysninger på rkh.bellahoj.cykel@rodekors.dk.