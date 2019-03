Det sker i kirken uge 10

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalm

Af Erik Fisker

Livets store mysterium

Tingbjerg Kirke holder tirsdag den 12. marts en aften, der indledes med spisning kl. 17, gudstjeneste ved Mette Basbøll kl. 18 og kl. 19 et spændende foredrag ved rejseleder, præst Flemming Rishøj. Et foredrag der forsøger at bevise, at sindet og bevidstheden ikke kan reduceres til hjerneaktivitet, og om hvad der sker, når man dør.

Foredraget indeholder bl.a. nærdødsoplevelser i nyere tid, og hvordan den kristne kirke ser på dette.

Alle er velkomne, og tilmelding til spisning sker hos kirketjeneren indtil den 8. marts.

Tag med ind i fiktionens verden

Skuespilleren Carsten Kressner vil fortælle om alt det, der gør livet i den fiktive verden spændende – om det er som skuespiller, forfatter, instruktør, underviser eller producent, om DR som en af verdens førende fiktionsfabrikker; om et liv hvor fantasi og leg er centrale daglige arbejdsredskaber og selvfølgelig om tilblivelsen af ‘Bedrag’. Det er på torsdag den 7. marts, kl. 19, du kan tage med Carsten Kressner ind i fiktionens verden i Bellahøj Kirke. Fri entré til foredraget.

Koncert i Husum Kirke

Torsdag den 7. marts, kl. 19 afholdes koncert i Husum Kirke. Den tjekkiske komponist Leos Janáceks originale værk ”En forsvunden mands dagbog” er en voldsom, emotionel og eksplosiv fortælling, der blotlægger et menneskes skjulte følelser. Værket opføres, i Stig Fogh Andersens danske oversættelse, af tenoren Magnus Vigilius, mezzosopranen Jasia Julia Nielsen og pianisten Julie Andkjær Olsen – samt tre fjerne kvindestemmer. Fri entré.

Sogneindsamlingen i Husum og Husumvold

Søndag den 10. marts deltager både Husum og Husumvold Kirke i indsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp, hvor pengene skal gå til klimaløsninger i de lande, der rammes hårdest af klimaforandringer. I Husum Kirke begynder indsamlingen efter højmessen, dvs. kl. 11.30. Man kan melde sig som indsamler hos Søren V. Nissen på tlf. 26936741. I Husumvold Kirke begynder indsamlingen efter højmessen, kl. ca. 11, og tilmelding sker her hos Birgit Jensen på tlf. 24279946 eller bisejensen@gmail.com.

Begge steder vil der være lidt at spise til indsamlerne efter ruten.

Fællessang i ANX´et

Der er igen mulighed for at deltage i ”Fællessang i ANX’et” i Husum Kirke tirsdag den 12. marts, kl. 10-12. Det er opløftende fællessang, der afholdes den anden tirsdag i hver måned. Her er kaffe, te, hygge og en hel masse sang. Ved roret står korleder og organist Kirsten Thorup. Deltagelse er gratis.

Parisiske processioner

Torsdag den 7. marts, kl. 19.30 spiller Sven Verner Olsen koncert i Grundtvigs Kirkes koncertrække ”Orgelmestrene”. Denne gang skal man høre processionsmusik af franske komponister. En procession er en ceremoniel ind- eller udgang som man kender fra bryllupper og gudstjenester. Sven Verner Olsen er til daglig organist ved Jesuskirken i Valby som har Danmarks eneste franske orgel. På programmet er bl.a. den pompøse Toccata af Widor som blev spillet til Margrethe og Henriks samt Frederik og Marys bryllupper. Der er gratis adgang.

Babysalmesang

Babysalmesang byder på små sanglege – og andre kreative ting, der fanger de mindstes opmærksomhed. Vi lærer hvordan man kan bruge musik, leg og sang i hverdagen på en let måde, og vi synger nye og gamle børnesange og salmer. Musikken styrker indlæring og sanser, men også det vigtige bånd mellem forældre og deres baby.

Man mødes hver fredag kl. 10 i Bellahøj Kirke. For yderligere oplysninger vedr. tilmelding og betaling, se

www.bellahoejkirke.dk

Gudstjenester uge 10:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Onsdag 6/3, kl. 17:

Askeonsdagsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 10/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

og Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Lørdag 9/3, kl. 12:

Dåbsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Søndag 10/3, kl. 10:

Højmesse v/ Højmesse

v/ Mia Lund Rao

Søndag 10/3, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Iben Palle Hansen.

Tema: Hedonisme

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 10/3, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 10/3, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 12/3, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 10/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 10/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 10/3, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 10/3, kl. 10:

Højmesse