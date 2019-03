Det sker i kirken uge 11

Husumvold Kirke. Foto: Kaj Bonne

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Randi Salzwedell

Moseforedrag i Tingbjerg Kirke

Onsdag den 20. marts er der kl. 12 kirkefrokost, kl. 13 gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl. 14 foredrag ved naturvejleder Trine Hansen. Hun vil fortælle om naturen, der er omkring og i Utterslev Mose, noget mange ikke tænker meget over i dagligdagen.

En film der giver mod til at drømme

Filmen ”Jonathan Livingstone Havmåge” handler om havmågen Jonathan, der er syg og træt af sit kedelige liv i sin havmågeklan. Da han prøver at bryde grænserne for sin egen flyvehastighed, ender det med at han bliver forkastet af sine egne. Han opdager dog snart en verden med andre måger, der bakker op om hans talent.

Filmen er baseret på Richard Bachs bestsellerroman og er en klassisk fortælling, der giver mod til at drømme. Musikken til den Oscar-nominerede film er af musiklegenden Neil Diamond.

Filmen vises torsdag den 14. marts, kl. 19 i Bellahøj Kirke, og efter filmen byder kirken på snacks og snak om filmen. Der er fri entré.

Fredagscafé med blå anemoner

Sognepræst Peter Møller Jensen fører deltagerne endnu en gang gennem Kirkesangbogens mylder af gamle og nye numre, hvor Kaj Munk har fået selskab af Steffen Brandt og Suzanne Brøgger. Det sker ved Bellahøj Kirkes Fredagscafé den15. marts, kl. 14. Undervejs nydes en kop kaffe og et stykke kage.

Ord & Musik om Bibelens kvinder

Søndag den 17. marts, kl. 16 er der igen Ord & Musik i Husum Kirke med temaet Bibelens Kvinder – præsenteret af den musikalske duo Karhuluoma-Andersson med Noora Karhuluoma og Ida Andersson. Siden 2016 har de fremført lied- og operaprogrammer i Skandinavien med deres stemningsfulde koncerter. Mellem arierne læser Husumvold Kirkes sanger, Nicolai Elsberg, tekststykker fra Bibelen. Ord & Musik er en arrangementsrække, hvor Husum og Husumvold Kirker sammen udforsker ord og toner. Der er fri entré.

Kirkebio i Husumvold Kirke

Husumvold Kirkes bio viser torsdag den 14. marts, kl. 19 filmen ”The Journey” af instruktør Nick Hamm, fra 2016. I tiden op til fredsslutningen mellem katolske IRA og det protestantiske DUP i Nordirland bliver de to politiske ledere fra IRA og fra DUP, indkaldt til fredsforhandlinger. De ender i samme bil og på samme fly under forhandlingerne, og langsomt giver dette en åbning for en samtale, der skal vise sig at blive afgørende for Nordirlands fremtid.

Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg, og efter filmen er der mulighed for debat.

Storytellersalon i Husumvold

Fredag den 15. marts, kl. 10-12 er der morgenandagt og Fredagsmøde med storytellersalon i Husumvold Kirke. Marianne Kabachi har blåt hår og bor i Husum. Og så er hun god til at fortælle historier. Marianne fortæller sine historier ud fra egne oplevelser.

Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Der startes med en kort andagt i kirkerummet kl. 10.00. Undervejs er der også tid til snak, kaffe og morgenbrød.

Husumvold Kirke holder fødselsdag

Husumvold Kirke fylder 59 år, og det bliver fejret med en festlig gudstjeneste tirsdag den 19. marts, kl. 18, hvor kirkens tre præster og kirkens husorkester er med. Efter gudstjenesten er alle velkomne til spisning og til at høre vores menighedsrådsformand Lars Bo Hansen fortælle om året, der er gået i kirken og om menighedsrådets visioner for det nye år. Det koster ikke noget at spise med. Tilmelding til kordegnen senest den 12. marts.

Gudstjenester uge 11:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 17/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskov

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 17/3, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 17/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 19/3, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 17/3, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 19/3, kl. 18:

Aftengudstjeneste

– kirkens gudstjeneste

v/ alle præster

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 20/3, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 17/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 17/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 17/3, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 17/3, kl. 10:

Højmesse

v/ Kristian von Späth