Det sker i kirken uge 12

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Filmaften i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 26. marts, kl.18.30 er der filmaften i Tingbjerg Kirke, hvor filmen ”The lady in the van” vises. Det er et britisk komedie-drama fra 2015 og fortæller den sande historie om Mary Shepherd, en ældre kvinde, der boede i en forfalden van i Bennetts indkørsel i London i 15 år. Der serveres kaffe/te, og efter filmen er der plads til en snak om aftenens film.

Café Sammen i Husum Kirke

Onsdag den 20. marts, kl. 10-12 er der åbent i Café Sammen, Husum Kirke starter et nyt fællesskab, hvor der er plads til at være kreativ, spille spil eller drøfte avisen over en kop kaffe.

Caféen er åben for alle, og der lægges vægt på, at fællesskabet er båret af en hyggelig stemning. Kirken inviterer til at byde ind med idéer til, hvad Café Sammen skal være for et sted, så man kan være med til at forme caféen og dens indhold.

Stadig morgensang m.m.

Torsdag den 21. marts, kl. 9-10 er der igen morgensang, andagt og morgenbrød i Husum Kirkes mødesal. Det er sognepræst Bettina Birk Jensen, der leder morgensangen denne torsdag.

Dvoráks Stabat Mater i Grundtvigs Kirke

Søndag den 24. marts, kl. 16 kan man høre Antonin Dvoráks langfredagsdrama Stabat Mater i Grundtvigs Kirke. Stabat Mater betyder: Den sørgende moder stod ved korset, og Dvorák komponerede værket på den tragiske baggrund, at han først mistede sit yngste barn og to år senere de to andre børn. Solister er: Signe Sneh Durholm, sopran – Ulla Kudsk Jensen, alt – Magnus Vigilius, tenor – Morten Kramp, bas – Nordsjællands Sinfonia (NSSI) ledsager koret og Torben H.S. Svendsen dirigerer. Billetter kan købes på www.place2book.dk eller i døren.

Gudstjenester uge 12:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 21/3, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 24/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 24/3, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Søndag 24/3, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao.

Tema: Hovmod

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 24/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 24/3, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 31/3, kl. 10.30:

Kirkebrunch

– en anderledes

gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 24/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 24/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 24/3, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 24/3, kl. 10:

Højmesse v/ Finn Kyllesbech