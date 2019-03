Det sker i kirken uge 13

Brothers of Mercy. Foto: Thomas Kvist Christiansen/ElboBladet

Af Erik Fisker

Brunch i Tingbjerg Kirke

Søndag den 31. marts, kl.10.30 er der kirkebrunch i Tingbjerg Kirke med mulighed for at opleve kirken på en helt anden måde med brunch og aktiviteter inden gudstjenesten. Tilmelding ikke nødvendig. Men hvis man ved man kommer, må man melde til hos kirketjeneren.

Forårssange i Bellahøj Kirke

Ordet ”alsang” dækker over forskellige fællessangsstævner, som blev arrangeret under den tyske besættelse af Danmark i sommeren 1940. Traditionen opstod i Aalborg, bredte sig hurtigt til hele landet. I Bellahøj Kirke har man omdøbt alsang til sangaften, og det kan man deltage i torsdag den 28. marts, kl. 19. I den første time er det Erling Elmark Rasmussen, der har udvalgt sangene og fortæller et par anekdoter undervejs. I den næste time kan deltagerne foreslå din egen yndlingssang fra højskolesangbogen.

Hør Leonard Cohens ”Hallelujah”

Leonard Cohen formåede igennem sin 50-årige karriere som sanger og sangskriver at forbinde stærk popmusik med stærk lyrik, og lørdag den 30. marts, kl. 19 kan man i Bellahøj Kirke bl.a. høre Cohens hit ”Hallelujah”. Brothers of Mercy, der giver Leonard Cohen koncerten, består af Peter Danielsen, Carsten Tranberg-Krab og Sune Liisberg. De har sammen i forskellige konstellationer fortolket Cohens sangunivers i 20 år. Der startes med gudstjeneste kl. 16 ved Johanne Haastrup og derefter middag. Tilmelding til middagen på www.bellahoejkirke.dk Der er fri entré til koncerten med Brothers of Mercy.



Ord & Musik for børn

Torsdag den 28. marts, kl. 17 er der igen Ord & Musik for børn i Husum Kirke. Forårets Ord & Musik arrangement for børn og barnlige sjæle byder på et gensyn med Jens Jødal og Kirketeatret, der denne gang genfortæller historien om Mariæ Bebudelse. Forestillingen er særligt velegnet for aldersgruppen 3-5 år, men andre kan også være med. Bagefter er der fællesspisning – spaghetti og kødsovs. Ord & Musik er en fælles arrangementsrække, hvor Husum & Husumvold Kirker sammen udforsker ord og toner. Det er gratis og uden tilmelding.

Onsdagscafé i Husum

Onsdag d. 3. april kl. 10-12:Der afholdes Onsdagscafé – Ud & Se onsdag den 3. april, kl. 10-12 i Husum Kirke. Så det er tid til at finde vandresko og rejsekort frem. Formiddagen starter med kaffe og introduktion til dagens destination i mødesalen kl. 10, og kl. ca. 10.30 er der afgang med 350S, 5C eller 22 til et spændende sted. Det er gratis og uden tilmelding.

Fredagsmøde med præst fra Søværnet

Morgenandagten og Fredagsmødet i Husumvold Kirke fredag den 29. marts, kl. 10 har temaet ”Evangeliet på gyngende grund”. Man kan tage med en orlogspræst/feltpræst på arbejde, til vands, til lands og enkelte gange i luften. Det er sognepræst Henning Nielsen, der fortæller om sit liv som præst i Søværnet. Formiddagen begynder med en kort andagt i kirkerummet, og undervejs er der også tid til snak, kaffe og morgenbrød.

Nyt hold i babysalmesang

Et nyt hold i babysalmesang starter mandag den 1. april, kl. 10 i Husumvold Kirke. Det er nærvær, musik og bevægelse og et gratis tilbud til forældre med børn i alderen 0 – ca. 1 år. Både forældre og børn har chancen for at blive fortrolige med salmer, sang og musikalske sanglege. Bagefter er der kaffe, frugt, hygge og snak med de andre voksne og deres babyer. Birthe Karlsson, pædagog og babysalmesangsinstruktør, leder holdet.

Tilmelding til det nye hold sker på www.husumvoldkirke.dk.

Spaghetti i Husumvold

Det handler om påske tirsdag den 2. april, når Husumvold Kirke inviterer til gudstjeneste, kirke og kristendom i børnehøjde. Sognepræst Line Bjørn Hansen fortæller bibelhistorier, og børnekorleder Christina Schimmell Rindorf synger sammen med familierne under gudstjenesten. Bagefter er der fællesspisning – med spaghetti og kødsovs på menuen. Deltagelse gratis og ingen tilmelding.

Sangaften med Mathias Hammer i Brønshøj Sognehus

Der bliver masser af fællessang, når Mathias Hammer mandag den 1. april, kl. 19.30 besøger Brønshøj Sognehus. Han er uddannet pianist og er både tv- og radiovært på DR. Hans store viden og særlige personlighed har gjort ham til en af vores største musikformidlere inden for både den klassiske musik og den folkelige sang.

Kathrine Lilleør om kærlighed

Hun er en af landets mest kendte præster, og der bliver lyttet, når Kathrine Lilleør, sognepræst ved Sankt Pauls Kirke, udtaler sig. Tirsdag den 2. april, kl. 17 vil hun tale om kærligheden i Brønshøj Sognehus. Der er tale om et gå-hjem-arrangement med en varighed på 45 minutter. Der er gratis adgang.

Koncert med Arild Kvartetten

Der er klassisk musik fra den øverste hylde, når Arild Kvartetten tirsdag den 2. april, kl. 19.30 giver koncert i Brønshøj Sognehus. Kvartetten er et af landets førende kammerensembler, der de seneste ti år har turneret i ind- og udland. Ved koncerten vil der blive spillet værker af Beethoven og Brahms. Kvartetten består af Tobias Sneh Durholm, violin, Johannes Søe Hansen, violin, Stine Hasbirk Brandt, bratsch, og Ingemar Brantelid, cello.

I pausen er kirken vært ved et glas vin.

Gudstjenester uge 13

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Fredag 29/3, kl. 14: Ældregudstjeneste v/ Johanne Haastrup

Lørdag 30/3, kl. 16: Bellahøjmesse v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 31/3, kl. 10: Højmesse v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 28/3, kl. 17: Børnegudstjeneste v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 31/3, kl. 10.30: Højmesse v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 2/4, kl. 19: Aftengudstjeneste v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 31/3, kl. 10.30: Kirkebrunch og gudstjeneste v/ Mette Basbøll

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 31/3, kl. 10: Højmesse v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 2/4, kl. 17: Spaghettigudstjeneste v/ Line Bjørn Hansen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 31/3, kl. 10.30: Højmesse v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke (Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 31/3, kl. 11: Højmesse

Søndag 31/3, kl. 17.30: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 31/3, kl. 10: English Service v/ Kristian von Späth