Dokumentarfestival i Brønshøj

Fra dokumentarfilmen ”Ferrante Fever” om den mystiske italienske forfatter Elana Ferrante. Foto: Pressefoto.

Dokumentarfestivalen CPH:DOX er forbi Brønshøj Bibliotek og Pilegården i slutningen af denne måned

CPH:DOX er en af verdens største dokumentarfilmfestivaler. Mellem 20. og 31. marts vil Brønshøj, sammen med 32 andre danske byer danne ramme om aktuelle filmpremierer med efterfølgende live-transmitterede samtaler.

For andet år i træk giver CPH:DOX biblioteker og kulturhuse landet over mulighed for at deltage i særligt udvalgte filmpremierer som en del af DOX:DIREKTE. I samarbejde med Blockbuster inviterer festivalen til simultanvisninger af premiereaktuelle film og live-transmitterede samtaler med store hovednavne som Karl Ove Knausgård og Lone Frank.

På Brønshøj Bibliotek kan man opleve premiere på hele fire nye dokumentarfilm:

”The Other Munch”; ”The Man Who Played With Fire” om krimiforfatter Stieg Larssons journalistiske arbejde med at optrevle den ekstreme, svenske højrefløj; ”Hunting For Hedonia” om den kontroversielle, psykiatriske behandlingsmetode, Deep Brain Stimulation, baseret på bogen ”Lystens Pioner” af videnskabsjournalist Lone Frank samt ”Ferrante Fever” om den store og mystiske italienske forfatter Elena Ferrante.Alle fire film vises i perioden 20. til 31. marts.

Program

Ferrante Fever

20. marts kl. 19-22 (Kulturhuset Pilegården).

Efter filmfremvisningen er der talk, hvor Kim Skotte interviewer to Ferrante-eksperter: Lektor Pia Schwarz Lausten og forlagsredaktør Line Miller.

Hunting For Hedonia

22. marts kl. 17.30-22 (Brønshøj Bibliotek). Efter verdenspremieren inviterer CPH:DOX til debat med filmens instruktør, Pernille Rose Grønkjær, videnskabsjournalist Lone Frank, filosof Klemens Kappel og professor Poul Videbech. Journalist Anja Bo, modererer debat-

ten.

The Other Munch

25. marts kl. 19-22 (Brønshøj Bibliotek).

CPH:DOX, Det Kgl. Bibliotek og Blockbuster præsenterer filmen ’The Other Munch’ med efterfølgende samtale mellem den norske stjerneforfatter Karl Ove Knausgård og filminstruktørerne Joachim og Emil Trier.

The Man Who Played With Fire

28. marts kl. 17.30-22.30 (Kulturhuset Pilegården).

Daniel Poohl, chefredaktør på Stieg Larssons tidskrift, EXPO, taler med graverchef på Politiken, John Hansen, radikaliseringsekspert og forsker, Tina Askanius, og formand for Dansk Journalistforbund, Lars Werge.

Gratis billetter fås på Pilegårdens og Brønshøj Biblioteks hjemmesider.

