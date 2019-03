Efterlyser gamle film fra bydelen

Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev efterlyser gamle film eller filmklip fra Brønshøj-Husum til en filmaften med gratis adgang, der afholdes tirsdag den 7. maj, kl. 19 i Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej.

Af Erik Fisker

Der bliver blandt andet mulighed at opleve film fra bydelen i gamle dage, hvor der kørte sporvogne, og folk stod i kø for at købe en villagrund. Der bliver også vist filmen om Brønshøj Skole fra 1936 med skolekøkken, indskrivning hos inspektøren, fodbold og morgensang. Bella Bios direktør, Oluf Hansen, fik optaget ’Brønshøj-filmen’(1924-36), der er et historisk klenodie med billeder af Brønshøj Tivoli og indvielsen af stenen ved gadekæret. Endelig vil der blive vist private film optaget i bydelen.

I den anledning er Selskabet meget interesseret i at få kontakt til borgere, der ligger inde med gamle film fra Brønshøj Husum for at sikre udbredelsen af disse, og vil gerne fremvise relevante film på filmaftenen.

Borgere der ligger inde med film eller filmklip kan henvende sig til Lokalhistorisk Selskabs næstformand Helge Baun Sørensen, tlf. 24 23 82 80, email: hbs@nr83.com.