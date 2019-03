Elev fra Nørre G til sprog-OL i Sydkorea

Isabella Fink-Jensen skal til Sydkorea og dyste i den lingvistiske olympiade. Foto: Privatfoto.

Isabella Fink-Jensen vandt den danske konkurrence i sprogvidenskab og logisk tænkning

Af Redaktionen, redigeret

Isabella Fink-Jensen, der går i 3.X på Nørre Gymnasium, er blandt de fire vindere af den årlige sprogliga, der er en national konkurrence i sprogvidenskab og logisk tænkning for gymnasieelever. Dermed sikrede hun sig en billet til Sydkorea, hvor hun til august skal deltage i den lingvistiske olympiade i byen Yongin.

Nu skulle man måske tro, at en konkurrence i sprog blev vundet af en elev med en sproglig studieretning, men Isabella Fink-Jensen har faktisk kemi og matematik på højniveau.

– Lingvistik handler i høj grad om at se mønstre i sproget og at kunne tænke logisk, forklarer Isabella.

Derfor har hun kunnet bruge sin matematiske baggrund til at vinde sprogligaen. Her skulle deltagerne blandt andet finde logikken i japansk blindskrift og prøve at regne ords betydning ud. Isabella Fink-Jensen forklarer, at der også samtidig er et kreativt element i opgaveløsningen.

– Nogle gange er man nødt til at komme med et rigtig godt gæt og så se, om løsningen holder, forklarer hun. JL