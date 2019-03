Elever på Nørre G jagter fremtidens lægemidler

Hjernen - en del af centralnervesystemet. Foto: Illustration: colourbox

Fokus på naturvidenskab og forskning

Af Erik Fisker

Drughunters er en naturvidenskabelig konkurrence blandt gymnasieelever og er arrangeret af medicinalvirksomheden Lundbeck. Konkurrencen tager udgangspunkt i nutidens lægemiddeludvikling og giver eleverne mulighed for at arbejde med problemstillinger inden for sygdomme i centralnervesystemnet. Også Nørre Gymnasium på Mørkhøjvej er med i konkurrencen.

Konkurrencen blev kickstartet i starten af december og eleverne har herefter fire måneder til at arbejde med blandt andet løsninger og forskning inden for bl.a. Alzheimers sygdom, depression, Parkinsons sygdom og skizofreni. Eleverne skal også udarbejde en videnskabelig plakat, en såkaldt poster, som led i deres undervisning i fagene kemi, biologi og bioteknologi. På den store finaledag i Lundbecks hovedkvarter i Valby den 26. april, vil elevernes posters blive bedømt af en dommerkomite og vinderne af årets Drughunters blive kåret. I konkurrencen deltager omkring 1.600 unge fra hele landet.

– Vi er glade for, at så mange gymnasieelever viser interesse for behandling af hjernesygdomme. Psykiatriske og neurologiske lidelser er utrolig komplekse og svære at behandle, så det er vigtigt for samfundet, at der forsat er et stort fokus på disse områder, siger forsknings- og udviklingsdirektør Johan Luthman, og tilføjer at det først og fremmest handler om at gøre eleverne nysgerrige på naturvidenskab og forskning.