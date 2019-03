Engageret formidler af naturvidenskab

Carsten Skovgård Andersen foran indgangen til Stjernekammeret mellem Jorden, Månen og Solen – en verden af oplevelser og viden. Foto: Kaj Bonne

Af Erik Fisker

Gennem 40 år har den nu 66-årige lærer Carsten Skovgård Andersen arbejdet for at udbrede viden og interesse for de naturvidenskabelige fag, ikke mindst når det drejer sig om universet med blandt andet stjerner, kloder, og måner. Siden 1999 har han været ansat på Bellahøj Skole og været bestyrer af det unikke Stjernekammer, som en visionær kommune byggede samtidig med skolen i 1937.

Dengang var de tekniske installationer i det kuppelformede Stjernekammer noget mere primitive end i dag, hvor elektronikken kan tage eleverne med på fantastiske rejser i rummet og på en levende og lærerig måde fortælle om universet og Jorden. Avisens udsendte havde således fornøjelsen at rejse til både Månen og planeten Mars.

6.000 elever årligt

Det er ikke kun elever fra Bellahøj Skole, der har glæde af Stjernekammeret og af ildsjælen Carsten Skovgård Andersen. Stjernekammeret har hvert år besøg af omkring 6.000 elever – både fra København og fra omegnskommunerne, og er fuldt optaget et stykke ud i fremtiden. – På grund af renovering af Bellahøj Skole må vi holde Stjernekammeret lukket i august og september i år, men flytter undervisningen hen i et andet lokale på skolen i de to måneder, fortæller Carsten Skovgård Andersen.

Det er ikke kun i astronomien, Carsten Skovgård Andersen lægger sine kræfter, men også generelt i naturvidenskab og formidling. – Jeg har ofte glædet mig over, at man lærer meget af at formidle. Derfor mener jeg, at vi som lærere oftere skal lade eleverne undervise andre elever. Jeg drømmer om en skole, hvor eleverne arbejder mere med spændende projekter, og projekterne er først færdige, når eleverne har formidlet dem til andre. På den måde kan skolen fremme elevernes engagement og forståelse, siger Carsen Skovgård Andersen.