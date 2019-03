Fernisering og vinsmagning

Malt af Ulrich Engmark. Foto: presse

På Danhostel Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8, vil der lørdag den 16. marts, kl. 10-15 blive afholdt fernisering på udstilling af maleren Ulrich Engmark.

Af Erik Fisker

På Danhostel Copenhagen Bellahøj, Herbergvejen 8, vil der lørdag den 16. marts, kl. 10-15 blive afholdt fernisering på udstilling af maleren Ulrich Engmark.

Under ferniseringen, vil der også være mulighed for at smage Risotto og Brønshøj Vinhandel ved Jesper Nielsen vil være til stede med vine, der passer til.

På Danhostel hænger fast 12 billeder af Ulrich Engmark, og den 16. marts vil der være udstillet yderligere 50 billeder.

Ulrich Engmark er 65 år og har indtil for ca. 5 år ikke tegnet og malet, men efter at være gået på efterløn kastede han sig over maling på lærred og papir.