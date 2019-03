Fest på Brønshøj Torv

Foto: Kaj Bonne

Mange børn og voksne havde fundet vej til Brønshøj Torv i lørdags, da spejderne fra Bellahøj 21st Barking igen havde inviteret til en festlig fejring af fastelavn med tøndeslagning, varm kakao og fastelavnsboller.

Af Erik Fisker

Fantasien fejlede ikke noget hos de mange børn, der havde gjort meget ud af udklædning og engagement i dagen, der viste at fastelavn i bydelen lever og har det godt. Mange andre steder i bydelen er der også blevet afholdt fastelavn, blandt andet i kirker, i Husum Bypark og i Kulturhuset Pilegården.

Festen på Brønshøj Torv var støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Kirstens Konditori, Kongebørn, Café Staalvand, Jonas Pizzaria, Designkartellet og Brønshøj Bistro.

Fastelavn ikke helt færdig

Husumparkens bemandede Legeplads i Husumparken ved Nordrupvej holder fastelavnsfest for børnefamilier i området på søndag den 10. marts. Der bliver slået katten af tønden for de 1-6 årige, kl.10.15 og for de lidt større børn kl. 11.

Efter tøndeslagning krones kattekongen og kattedronningen, og derefter serveres fastelavnsboller og te/kaffe. Alle er velkommen, og det er gratis at deltage.

Foto: Kaj Bonne