Flere unge uddanner sig i Tingbjerg

En analyse fra KAB viser en positiv udvikling i Tingbjerg, når det handler om, hvor mange unge der tager en ungdomsuddannelse eller en uddannelse, der giver erhvervskompetence.

Af Erik Fisker

Andelen af 24-26 årige som har afsluttet en ungdomsuddannelse er i Tingbjerg steget fra 47 % i 2009 til 64 % i 2017. Blandt de 27-28 årige afsluttede 34 % i 2009 en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens tallet i 2017 var 52 %.

– Som almen boligorganisation er vi utroligt glade for udviklingen. Ikke bare for de unges skyld, men også fordi de unges trivsel og uddannelse for os er en god indikator for, hvordan det generelt går i et område, siger Jens Elmelund, adm. direktør i KAB.