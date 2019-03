Første eksperiment i vandtårnet

Der er lang efterklangtid i Brønshøj Vandtrån. Foto: Kim Hølterman

Du kan føle og opleve efterklangen i Brønshøj Vandtårn fra på fredag

Af Jan Løfberg

For en måned siden fik København sig et nyt byrum for kulturelle totaloplevelser i det 89 år gamle fredede Brønshøj Vandtårn. Nu lægger det for første gang rum til en altomfavnende lydinstallation, når vandtårnets nye institut for efterklang, også kaldet Urum, åbner fredag d. 15. marts kl. 16-20. Her kan du opleve lydinstallationen ”Edition#1” af duoen Yann Coppier og Runar Magnusson.

Brønshøj Vandtårn har en af landets længste efterklangstider og er både akustisk og rumligt et urovækkende og udfordrende rum. Derfor navnet Urum. Her bliver lyd- og installationskunstnere fremover inviteret indenfor for at arbejde med efterklangen og give publikum oplevelser, der bliver siddende i kroppen længe efter.

Den franske komponist Yann Coppier og hans islandske kollega Runar Magnusson udforsker vandtårnet på flere måder med den aktuelle installation. Med ti højtalere og et nøje arbejde med forskellige frekvenser og måden de resonerer på undersøger de vandtårnets dimensioner med pludselige lyde, der tegner rummet på samme måde som et lyn bryder mørket og stilheden.

På hjemmesiden edition.is får installationen ydermere et virtuelt efterliv. Her kan man gå en virtuel gåtur inde i vandtårnet og opleve lydinstallationen lang tid efter at den fysiske udstilling, som kan ses 15. marts til 1. august, er forbi.

Der er åbent torsdage og fredage kl. 13-17. Entré: 40 kr. / 20 kr. (stud./børn).