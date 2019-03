Folketingsmedlem i debat med Tingbjergbeboerne

Folketingsmedlem Rune Lund i samtale med beboere i Tingbjerg - her på Store Torv. Foto: Signe Færch

Rune Lund (Ø) fik klar besked fra beboerne, da han sidste søndag besøgte Tingbjerg

Af Erik Fisker

Der var kaffe på kanden og snak over dørtrinnene, da Rune Lund tog på besøg hos beboerne i Tingbjerg. Midt i tidens debat om regeringens ghetto-pakke og nedrivningerne af almene boliger havde Rune Lund fra Enhedslisten nemlig besluttet at høre, hvad folk i kvarteret synes om den offentlige debat, der også handler om deres hjem.

– Regeringen retter ofte det tunge skyts imod de almene boliger og kvarterer som Tingbjerg, der stemples som problemområder. Jeg kunne derfor godt tænke mig at høre, hvad folk selv synes om området og debatten, siger Rune Lund om besøget.

Han brugte derfor søndagen i Tingbjerg, og der blev der både stemt dørklokker og skænket kaffe foran den lokale Aldi.

– Selvom flere var trætte af for meget ballade i området, så var langt de fleste rigtig glade for at bo med natur, masser af lys og har boet i Tingbjerg i mange år. De folk vi mødte var alle sammen frustreret over, at regeringen ser almene boliger som et problem i sig selv, slutter Rune Lund.