Gæstespil på Pilegården den 15. marts

The BeatRoots kommer forbi Pilegården. Foto: Pressefoto.

Countrykomedien »The BeatRoots« er byrumsteatret Teatergrads fortælling om fællesskab.

Af Jan Løfberg

Den 15. marts kl. 19 er gæster teatret Kulturhuset Pilegården til en koncert med countrybandet The BeatRoots.

– Vi oplever i disse år en tendens til, at vi som borgere ikke prioriterer vores energi i fællesskaber men i os selv og individuelle behov. Det gælder ikke bare den enkelte på lokalt plan i Danmark også på verdensplan er fællesskaberne sat på prøve af tidens selvtilstrækkelige individualisme.

Samtidig er det tydeligere end nogensinde, at vi påvirker hinandens liv overalt på kloden. Derfor vil vi stille skarpt på fællesskaberne og på, at vi både lokalt og transnationalt skal passe på med at tro, at vi kan klare os selv uden andre, siger teaterleder Christine Worre Kann fra Teatergrad.

Billetter kan erhverves gennem Pilegårdens hjemmeside.