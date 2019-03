Gør haven forårsklar uden skader

SPONSORERET INDHOLD: Efter en lang vinter kribler det i de fleste haveejeres fingre efter at komme i gang med lugningen og såningen.

Og nu er der snart ikke længe til, at det igen er tid til at få jord mellem neglene. Men ligesom haven har ligget i dvale hen over vinteren, er kroppen heller ikke vant til de fysiske udfoldelser, som havearbejdet kræver. Nedenfor kan du blive klogere på, hvordan du skåner din krop bedst muligt.

• Som med alt andet motion er det også med havearbejdet en god idé at have varmet op først. Gå en rask tur på 5-10 minutter for at gøre kroppen varm og forberede den bedst muligt på, at den nu skal til at præstere.

• Start roligt op, så kroppen får lov til at vænne sig til denne type arbejde. I starten af havesæsonen er det en god idé at fordele arbejdet over flere dage. Husk på, at du har mange måneder til at få haven i tip top stand igen.

• Sørg for at have udstyret i orden. En sløv havesaks kræver langt mere arbejde end en skarp. Mangler du en økonomisk indsprøjtning til få din samling af haveredskaber helt up to date, så er der hjælp at hente hos Kviklåneren.

• Ryggen er særligt udsat under havearbejdet, så husk at tage ekstra hensyn til den. Når du skal bukke dig ned, er det derfor vigtigt, at du bøjer i benene frem for i ryggen.

• Vrid er en anden grund til, at ryg og nakke bliver overbelastet. En god tommelfingerregel er, at skosnuder og næse skal vende samme vej.

• Undgå så vidt muligt at befinde dig i den samme stilling alt for længe ad gangen. Du kan for eksempel skifte mellem arbejde, hvor du har henholdsvis foroverbøjet og strakt ryg. Du kan sætte er stopur, hvis du har brug for at blive mindet om at skifte arbejdstype.