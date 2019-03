Gratis fritidshjem i Tingbjerg

Som noget helt særligt i Københavns Kommune er Fritidshjemmet på Terrasserne 40 i Tingbjerg gratis for elever, der går på Tingbjerg Skole

Af Erik Fisker

Som noget helt særligt i Københavns Kommune er Fritidshjemmet på Terrasserne 40 i Tingbjerg gratis for elever, der går på Tingbjerg Skole, mens børn fra andre skoler skal betale. Forældrebetalingen for alle andre i København p.t. 962 kr. om måneden, men nedsættes hvis den samlede indkomst i husstanden er under 551.700 kr.

Indtægter under 177.601 kr. får hel friplads. Også fritidsklubben samme sted er et gratis tilbud for eleverne på Tingbjerg Skole. Fritidshjemmet er for børnene i 0.-3. klasse og klubben for 4.-9. klasser samt unge op til deres 18. år.