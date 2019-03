Husum går efter DS

Åbner sæsonen på lørdag på Bornholm

Af Jan Løfberg

Husum Boldklub er placeret på 3. pladsen i Københavnsserien, så man er på det bestemteste med i kampen om oprykning til Danmarksserien.

På lørdag starter forårssæsonen. På Bornholm. Husums spillere tager afsted med bus kl. 6.30 sammen med de mange fans, der forhåbentligt får sejr og solskin på søndag.

Husums nye træner Lars Halkier ser frem til en spændende sæson: – Vores målsætning går på at være med helt til det sidste i oprykningskampen – det kan ende med at være et spørgsmål, om vi har marginalerne med os eller ej. Der er mange med i kampen.

Træningsresultaterne har været imponerende, men Halkier har et andet udgangspunkt: – Det vigtigste er, at vi har så mange spillere, der byder ind. Jeg vil gerne skabe en kultur, hvor de folk der sidder på bænken ikke føler sig uden for, men er parat til at yde, når de kommer ind. Husum har et par prominente spillere som Mikkel Howalt og Josef Moussa, der har leveret varen i træningskampene. Endvidere er den tidligere Vanløse-spiller Nicolai Nielsen kommet til som en ny 10’er, ligesom Rene Wolpiansky fra Prespa er kommet til.

De fysiske forberedelser har været gode efter at den tidligere 2. holdsspiller Magnus Bech er tilknyttet som fysisk træner. Løbeturene fra Brønshøjs klubus til Husums bane har været givtige: – Brønshøj var så flinke at låne deres omklædningsrum ud, mens klubhusbyggeriet står på hos os, og så løb vi over til Husum, siger Halkier.

– Nu skal vi bare være helt klar på lørdag mod Rønne, for der er ikke råd til at smide ret mange point, hvis vi vil op, siger træneren.